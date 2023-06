Benitez è il colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis, arrivano conferme

Rafael Benitez nuovo allenatore del Napoli. La notizia viene rilanciata da Sky che allontana invece Sergio Conceicao.

Aurelio De Laurentiis non ha fatto ancora chiarezza su chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Quel che è certo è che Luciano Spalletti andrà via, ma il presidente del Napoli non ha ancora annunciato il nuovo allenatore. Il campionato terminerà il 4 giugno e da lunedì prossimò ogni giorno sarà buono per l’annuncio ufficiale.

Intanto in serata è arrivata un’altra conferma sull’avvicinamento di Rafa Benitez al Napoli. Il nome dello spagnolo viene fatto da molti giorni ma secondo Sky nelle ultime ore la pista è tornata in auge. Benitez e De Laurentiis sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo che il tecnico ex Real Madrid aveva lasciato Napoli.

Ora le strade di Benitez ed il Napoli possono tornare ad incrociarsi, anche perché diventa più complicato raggiungere Sergio Conceicao. Non va dimenticato che Benitez è stato l’uomo che ha portato in azzurro calciatori come Higuain, Callejon e Albiol, ma anche Mertens e Koulibaly che sono stati per anni la spina dorsale del Napoli.