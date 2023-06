Benitez garanzia di grandi colpi: Higuain, Callejon, Koulibaly e gli altri

Rafael Benitez può tornare ad essere il nuovo allenatore del Napoli. Lo spagnolo ha già allenato in azzurro portando giocatori come Higuain.

Quando Rafa Benitez arrivò a Napoli nel 2013 fu accolto con una ovazione dai tifosi azzurri. La presenza dello spagnolo ex Liverpool e Chelsea dava un respiro ed una caratura internazionale alla squadra. Ora potrebbe essere proprio Benitez a sostituire Spalletti, facendo un clamoroso ritorno a Napoli.

Ora le strade di Benitez ed il Napoli possono tornare ad incrociarsi, anche perché diventa più complicato raggiungere Sergio Conceicao. Non va dimenticato che Benitez è stato l’uomo che ha portato in azzurro calciatori come Higuain, Callejon e Albiol, ma anche Mertens e Koulibaly che sono stati per anni la spina dorsale del Napoli.

Eppure il ritorno di Benitez a Napoli fa storcere il naso a molti. Il tecnico spagnolo non ha avuto grande fortuna dopo aver lasciato l’azzurro, ma di certo le sue qualità sono indiscutibili. Inoltre l’ex Inter è un grande conoscitore di calcio e giocatori e non tornerebbe a Napoli senza che garanzie sulla rosa da parte di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli il prossimo anno vuole essere ancora protagonista, lo ha detto a più riprese proprio il presidente del Napoli.