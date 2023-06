Il Napoli ha scelto Italiano, incontro Commisso-De Laurentiis: Sul piatto anche un calciatore azzurro

Vincenzo Italiano potrebbe essere il prossimo a guidare il Napoli, De Laurentiis ha incontrato Commisso. Un calciatore azzurro nell’affare.

Aurelio De Laurentiis Sceglie Italiano

NOTIZIE CALCIO NAPOLI -Aurelio De Laurentiis, secondo le indiscrezioni de Il Mattino, avrebbe scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli. Questa decisione segue le recenti prestazioni della Fiorentina, squadra attualmente guidata da Italiano, che nonostante si trovi fuori dalle prime sette in classifica ha ancora la possibilità di qualificarsi per l’Europa grazie alla finale di Conference con il West Ham.

Il futuro di Italiano sembra quindi concentrarsi sul presente, con la volontà di portare avanti le prossime due partite con determinazione e concentrazione. Tuttavia, nonostante la sua reticenza a discutere delle voci di mercato, è noto che il manager della Fiorentina, Joe Barone, abbia già iniziato le conversazioni con De Laurentiis.

Verso un Nuovo Capitolo per la Fiorentina

Nonostante il possibile addio di Italiano, la Fiorentina non sembra preoccupata. Barone, infatti, ha già identificato un potenziale sostituto: Alberto Aquilani, attualmente tecnico della Primavera. Questo cambio di rotta potrebbe portare anche nuovi arrivi nel club, con Demme o Bereszynski che potrebbero arrivare in prestito.

Nonostante le conversazioni in corso, non c’è ancora un accordo ufficiale tra Italiano e De Laurentiis. Inoltre, Ramadani, l’intermediario che ha portato Sarri al Chelsea nel 2018, sembra interessato a offrire a Italiano l’opportunità di guidare i campioni d’Italia.

L’Ombra di Thiago Motta

Sebbene De Laurentiis abbia evidenziato la sua preferenza per Italiano, il presidente non esclude altre opzioni. Una di queste potrebbe essere Thiago Motta, un’altra figura di spicco nel mondo del calcio, attualmente a Bologna ma pronto a valutare nuove opportunità.

Il futuro della panchina del Napoli e della Fiorentina rimane incerto, con una serie di possibili sviluppi che promettono un’estate piena di emozioni.