Ziliani attacca Agnelli: “Il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso al confronto fa ridere”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano si è soffermato sul patteggiamento della Juventus e sull’ex presidente Andrea Agnelli.

Un’ammenda da 718 mila euro. E’ questa la sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello in merito al caso plusvalenze, che aveva inflitto alla Juventus una penalizzazione di 10 punti.

Nel documento depositato, i giudici hanno utilizzato una logica aritmetica per quantificare la sanzione, assegnando un peso in punti a ciascun dirigente condannato con potere di firma. I punti di penalizzazione attribuiti sono i seguenti: Fabio Paratici (4 punti), Andrea Agnelli (3 punti), Maurizio Arrivabene (2 punti) e Federico Cherubini (1 punto). La sanzione di 10 punti, da scontare nella stagione sportiva in corso, è stata considerata adeguata in base ai criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza stabiliti.

E a soffermarsi su quanto accaduto è stato anche il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, che ha descritto nel modo seguente anche l’ex Presidente del club bianconero Andrea Agnelli. Ecco le sue parole seguite dal suo tweet:

“Le favole che tutti dovrebbero conoscere, raccontare e spiegare ai propri bambini. Perché sappiano che il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso al confronto fa ridere.”