Bayern Monaco: oltre 210 milioni di euro al Napoli, per Osimhen fa sul serio

Il Bayern Monaco vuole acquistare Victor Osimhen, pronto a pagare la clausola rescissoria per il difensore Kim min-Jae del Napoli.

Notizie Calciomercato Napoli – Il Bayern Monaco deve rivoluzionare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. L’ultimo campionato, vinto solo grazie alla differenza reti superiore al Borussia Dortmund, ha lasciato l’amaro in bocca al club teutonico. I dirigenti tedeschi sono molto interessati ad Osimhen del Napoli, giocatore che ha già militato in Bundesliga, al Wolfsburg, ma senza grandi successi.

Bayern Monaco: Osimhen e Kim

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il Bayern Monaco è molto interessato ad acquistare Osimhen. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Non volendo uscire allo scoperto il club più vincente di Germania ha sondato anche l’entourage del giocatore, per capire se c’è gradimento per un ritorno in Bundesliga. Osimhen se ne sta in vacanza a casa, ma non preclude alcuna possibilità. Può serenamente restare al Napoli, ma al tempo stesso è molto ambizioso e sa che ci sono club importanti pronti ad investire su di lui e rimane aperto per ascoltare

proposte stimolanti. E comunque le attenzioni di un club che ha vinto ben sei volte la Champions non possono essere snobbate“.

Ma sull’agenda degli acquisti del Bayern Monaco c’è anche Kim. Il club tedesco pagherà la clausola rescissoria da 60 milioni di euro circa. Se dovesse comprare anche Osimhen, allora il Bayern Monaco andrebbe a versare nelle casse del Napoli oltre 210 milioni di euro, visto che De Laurentiis valuta l’attaccante nigeriano oltre 150 milioni di euro.