CDM: Napoli, Rasmus Hojlund e Rodri Sanchez nel Mirino. Si scommette sul dopo Osimhen

Il Napoli è interessato a Rasmus Hojlund e Rodri Sanchez come possibili rinforzi. Il club si prepara per l’eventuale partenza di Victor Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli sta già pensando al futuro e ha messo nel mirino due giovani talenti: Rasmus Hojlund e Rodri Sanchez.

Hojlund, 20enne danese, ha avuto una stagione d’esordio in Serie A con l’Atalanta che non è passata inosservata. Con 9 gol segnati in 32 partite, Hojlund ha attirato l’attenzione dei grandi club, tra cui Napoli e Juventus. Questi ultimi stanno cercando possibili sostituti per Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, rispettivamente.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno i bookmakers scommettono sul sul dopo Osimhen. Il Napoli è in vantaggio nella corsa per Hojlund, con quote di 4 a 1. La Juventus, tuttavia, sta recuperando terreno, con quote che oscillano tra 5 e 7 volte la posta. Altre squadre italiane, come il Milan, la Roma e l’Inter, sono considerate outsider nella corsa per il giovane danese.

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudy Garcia, ha anche espresso interesse per Maxime Lopez del Sassuolo per rinforzare la mediana. Lopez ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Un altro nome che piace a Garcia è Rodri Sanchez, 23 anni, del Betis Siviglia. Sanchez, che attualmente gioca con l’Under 21 all’Europeo, è una mezzala che gioca tra le linee, simile a Zielinski, e potrebbe essere un ulteriore rinforzo per il centrocampo del Napoli.

Con questi possibili movimenti, il Napoli si prepara per un’estate di cambiamenti e rinforzi.