Perché Rudi Garcia Temeva di Giocare a Napoli da avversario: I Precedenti Rivelano Tutto

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, ha un passato complicato quando si tratta di partite giocate a Fuorigrotta, l’attuale Stadio Maradona. Durante la sua gestione della Roma, Garcia ha affrontato numerose sfide in questo stadio, e le statistiche non sono a suo favore.

Nella sua recente intervista ai canali ufficiali del Napoli, Garcia ha sottolineato l’importanza dello stadio che un tempo si chiamava San Paolo. Durante i suoi primi anni in Italia, alla guida della squadra della Capitale, Garcia ha vissuto partite difficili a Fuorigrotta. Le statistiche parlano chiaro: su quattro precedenti, Garcia ha perso tre volte a Napoli e una sola volta ha pareggiato. L’ultimo precedente in trasferta risale al 13 dicembre 2015, con una partita che si concluse sul risultato di 0-0.

La Roma di Garcia ha perso al San Paolo per tre volte consecutive. La prima volta fu il 12 febbraio 2014, quando il Napoli vinse nettamente per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, una partita resa famosa dalla presenza in tribuna di Maradona. Nella stessa stagione, un mese dopo, il 9 marzo, il Napoli superò la Roma 1-0 in campionato, con un gol di Callejon. L’anno successivo, il 1 novembre, finì 2-0 per gli azzurri, allora allenati da Benitez.

Tuttavia, Garcia ha avuto successo contro il Napoli quando giocava in casa all’Olimpico, vincendo tutte e tre le partite. Ora che è alla guida del Napoli, Garcia spera di invertire la tendenza.