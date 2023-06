Hojlund, l’ex tecnico: “Può sostituire Osimhen. Napoli è il club fatto per lui, chi lo prende fa un affare”

L’allenatore dello Sturm Graz, Christian Ilzer, è intervenuto a Radio Crc soffermandosi sul possibile sostituto di Osimhen, Rasmus Hojlund.

Il Napoli ha una priorità: trattenere Victor Osimhen. Ma qualora questo non fosse possibile il Napoli avrebbe già individuato i sostituti. Oltre a Jonathan David del Lille, in pole ci sarebbe anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta. La sua valutazione è tra i 40 e i 50 milioni di euro ed è in cima alla lista del duo Micheli-Mantovani.

A soffermarsi proprio sul giocatore dell’Atalanta è Christian Ilzer, allenatore dello Sturm Graz e primo tecnico di Hojlund. Ilzer, intervenuto durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, ha elogiato le qualità del giovane calciatore e ha suggerito due possibili destinazioni per il suo futuro: un altro anno all’Atalanta oppure un trasferimento al Napoli.

“Hojlund ha una mentalità incredibile e, per il suo stile di gioco, è pronto per un club di alto livello”, ha dichiarato Ilzer. “Lo conosco bene e posso dire che in termini di velocità e mentalità, potrebbe giocare al Napoli e prendere il posto di Osimhen. Ciò che Osimhen ha realizzato a Napoli è straordinario e non sarà facile rimpiazzarlo, ma Hojlund potrebbe avere una chance”.

Ilzer poi aggiunto: “Ho parlato con lui dopo la vittoria in Coppa d’Austria per congratularmi. Oltre al Manchester United, anche il Bayern Monaco è interessato a lui, ma io gli consiglierei di rimanere un altro anno all’Atalanta per continuare a crescere e poi passare a una grande squadra europea. E se non dovesse rimanere all’Atalanta, penso che un trasferimento al Napoli non sarebbe una scelta sbagliata, anzi”.

“Il Napoli è il club perfetto per lui e chiunque prenda Hojlund farebbe un ottimo affare. Lo vedrei molto bene nel Napoli, mi farebbe piacere vederlo giocare con la maglia azzurra in quanto sono anche un tifoso e avere un ex calciatore in azzurro mi farebbe davvero piacere”.