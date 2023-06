“Nandez disse di no al Napoli”, il retroscena: ecco perchè la trattativa fallì

L’ex ds del Cagliari, Ernesto Capozucca, nel corso di Radio Goal ha rivelato un particolare retroscena su Nandez, nel mirino del Napoli.

Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di pedine per far salire qualitativamente la squadra. Nel mirino del club azzurro c’è Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che fu accostato agli azzurri anche in passato e che si adatterebbe perfettamente al gioco del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Conferme sull’interesse del Napoli per il giocatore classe 1995 arrivano anche dall’emittente ufficiale del club azzurro, Radio Kiss Kiss Napoli.

A rivelare un particolare retroscena su Nandez è stato anche l’ex ds del Cagliari, Ernesto Capozucca, che nel corso di Radio Goal ha dichiarato:

“Gli azzurri sono su Nandez? Non mi meraviglia, è uno che da tutto. Per me è il cosiddetto jolly che ogni squadra deve avere. La dote migliore che ha è la sua generosità e la sostanza che mette sul campo. Il classico calciatore che un allenatore vede bene in diversi ruoli e può fare ottime cose ovunque. Il Napoli è sempre stato interessato a Nandez, vi svelo un retroscena. Cristiano Giuntoli, già lo scorso anno, ci chiese il giocatore. Perché la trattativa fallì? Il Napoli voleva il calciatore in prestito, noi e lo stesso centrocampista non accettammo tale formula tuttavia tale formula“, ha aggiunto Capozucca.

Il dirigente ha infine parlato del futuro di Cristiano Giuntoli: “Penso sia chiaro che voglia lasciare il Napoli. Per me è ormai una parentesi chiusa e se vuol andar via, è giusto che venga lasciato libero”.