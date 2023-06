Tousart al Napoli, De Laurentiis ha preso una decisione

Lucas Tousart piace al Napoli, il centrocampista che piace a Garcia è di proprietà dell’Herta Berlino, club retrocesso in Fußball-Bundesliga.

Calciomercato Napoli – C’è grande attenzione intorno al nome di Tousart, che può essere un vero e proprio affare low-cost per la squadra di De Laurentiis. Tousart è un centrocampista in grado di prendere il posto Lobotka e quindi sostituire Demme che vuole andare proprio all’Herta Berlino. Inoltre Tousart conosce benissimo Garcia, avendolo avuto come tecnico al Lione e può ricoprire anche il ruolo di interno di centrocampo.

Garcia vuole Tousart al Napoli, l’idea di De Laurentiis

Su Corriere dello Sport in edicola oggi si legge: “Con l’Hertha Berlino siamo oltre la curiosità, c’è stato un approccio concreto per Lucas Tousart, 26 anni, centrocampista che Garcia ha allenato al Lione e che il Napoli,

potendo cedere Demme al club tedesco appena retrocesso, volentieri accoglierebbe in prestito per un anno. Una soluzione poco gradita all’Hertha, che alla proposta di De Laurentiis ha risposto con l’universale “no” di cortesia“.

Il problema per portare Tousart al Napoli, alla corte di Garcia è il prezzo. L’Herta Berlino lo ha pagato 25 milioni di euro nel 2020 e quindi non vuole registrare una minusvalenza. Ma la retrocessione nella Serie B tedesca mette il club in difficoltà, anche perché il giocatore 26enne spinge per andare via. Quindi l’idea del prestito, magari oneroso, potrebbe essere quella giusta. In questo modo l’Herta avrebbe un altro anno di ammortamento e potrebbe abbassare le sue pretese per il cartellino del giocatore.