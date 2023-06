Mercato Napoli, Scotto: “Richiesta folle dell’Hertha Berlino per Tousart”

Il Napoli ha messo nel mirino Tousart, ma la richiesta delll’Hertha Berlino è stata giudicata irragionevole.

Il Napoli sta seguendo attentamente il mercato in vista di possibili cambiamenti nel reparto di centrocampo. Alcuni giocatori potrebbero dire addio, tra cui Ndombele e probabilmente anche Diego Demme e Piotr Zielinski. Chi sarà il nuovo acquisto della squadra azzurra?

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha cercato di fare chiarezza sulle strategie del club campano attraverso i social media. Secondo le sue dichiarazioni, il Napoli non sta cercando un sostituto per Lobotka, bensì un centrocampista di qualità in grado di adattarsi al modulo 4-2-3-1 quando il regista non è disponibile.

“Il Napoli non cerca un vice Lobotka, ma un centrocampista di qualità che possa permettere di passare al 4-2-3-1 in assenza del regista”.

Il giornalista specializzato nel calciomercato ha poi aggiunto su Twitter: “Si cerca un profilo duttile, bravo nelle due fasi e che possa essere impiegato nel 4-3-3. Quello di Tousart è un nome che interessa, ma l’Hertha chiede Diego Demme e dieci milioni. Per il Napoli è un’offerta improponibile. Trattativa sensata solo con uno scambio alla pari o un conguaglio minimo. Rudi Garcia conosce il giocatore e lo apprezza, ma non è un obiettivo primario del club azzurro”.

Rudi Garcia conosce bene Lucas Tousart e sa cosa può dare al suo Napoli. Il tecnico francese ha avuto il giocatore al Lione e lo riprenderebbe con piacere in azzurro. Tousart è un giocatore dal fisico importante, con ottime doti di palleggio che può fare sia il playmaker che l’interno di centrocampo. Ma la richiesta dell’Hertha Berlino è per ora improponibile.