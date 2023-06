Bargiggia: “Giuntoli alla Juve, De Laurentiis spara altissimo”

Cristiano Giuntoli alla Juventus, al momento è ancora bloccato il trasferimento del direttore sportivo. Le richieste di Aurelio De Laurentiis.

Notizie Calcio Napoli – Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli non è ancora approdato alla Juventus. Le ultime notizie sulla questione vengono date da Paolo Baragiggia che sui social scrive: “Fase delicata per il passaggio di Giuntoli alla Juventus, Aurelio De Laurentiis chiede una cifra spropositata per liberarlo e non si accontenta più delle rinunce economiche (le spettanze) del ds del Napoli. In ogni caso le due parti continuano a dialogare”.

De Laurentiis sta cercando di bloccare il più possibile il trasferimento di Giuntoli alla Juve. Questo perché il presidente della SSCN non vuole dare alcun vantaggio alla società bianconera. Giuntoli è ancora legato al Napoli fino al 2024, quindi se non trova un accordo dovrà restare in azzurro, anche se da separato in casa.