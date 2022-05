Bagni: “Koulibaly resta a Napoli. Vi rivelo anche una nuova notizia sicura”

Salvatore Bagni parla del calciomercato del Napoli in particolare su Koulibaly rivelando anche una notizia.

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ora operatore di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda sulla emittente Tele A.

“Io penso che Koulibaly non lascerà il Napoli, non in questa stagione almeno. L’ex difensore del Genk è troppo importante per Luciano Spalletti. Ma non ci sono nemmeno i margini per il rinnovo. Io penso che l’opzione più probabile sia la conferma fino al 2023, poi Kalidou si svincolerà a parametro zero. Purtroppo la scadenza è abbastanza vicina, il Napoli non ha il potere contrattuale di confermarlo anche per i prossimi anni”.

Salvatore Bagni nel corso del suo intervento ha poi aggiunto:

“Fabian Ruiz e Piotr Zielinski potrebbero lasciare il Napoli? Da quello che so io, lo spagnolo andrà sicuramente via. Vi do una notizia sicura: non ci sono i margini affinché lo spagnolo resti in Campania. Il centrocampista non ha trovato un accordo per il rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis“.