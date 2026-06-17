Napoli: il concerto imperdibile sotto le stelle con Elisa, LDA e tanti ospiti.

Un Grande Evento a Napoli: Una Serata di Stelle per PUPI

Il 26 settembre, Napoli si trasformerà nel palcoscenico di un evento straordinario: Una Serata di Stelle per PUPI. Questo magnifico concerto avrà luogo in Piazza del Plebiscito, con una lineup di artisti di fama che promettono di regalarci una serata indimenticabile. I biglietti sono già disponibili e il pubblico è invitato a partecipare a questo charity show che celebra la musica, lo sport e la solidarietà.

Un Concerto per una Causa Importante

Organizzato dalla Fondazione PUPI, fondata da Javier Zanetti e Paula de la Fuente, l’evento festeggia i 25 anni della fondazione, che si dedica a sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà. Durante la serata, gli spettatori vivranno un emozionante tributo a Diego Armando Maradona, un simbolo indiscusso di Napoli e del calcio mondiale, rinnovando il legame speciale che unisce la città al suo campione.

Il concerto non è solo una celebrazione della musica, ma anche un gesto di solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto a iniziative locali attraverso la collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara. Questo aiuta a sostenere progetti che utilizzano lo sport come strumento di crescita sociale e personale.

Una Serata di Stelle per PUPI porterà un pizzico d’Argentina a Napoli, rievocando la passione e il calore culturale che unite entrambe le nazioni. Inoltre, l’appuntamento avrà un sapore speciale, considerando il quarantesimo anniversario della storica vittoria dell’Argentina al Mondiale del 1986.

Il palco di Piazza del Plebiscito vedrà la partecipazione di artisti di prim’ordine, già confermati LDA, Aka 7even, Max Pezzali, Elisa e Lola Ponce. Anche figure iconiche come Ezequiel Lavezzi porteranno il loro contributo a questa straordinaria serata. In particolare, il pubblico potrà godere di un brano inedito creato appositamente da Max Pezzali e Elisa.

Ma non è tutto: il celebre narratore Federico Buffa ci guiderà attraverso un tributo emozionante a Maradona, evidenziando il suo incredibile legame con Napoli. Questo momento sarà una vera celebrazione della cultura calcistica, mettendo in luce l’impatto duraturo del campione argentino sulla città.

Accessibilità e Dettagli dell’Evento

La serata si svolgerà in una Piazza del Plebiscito allestita come un fantastico teatro a cielo aperto, progettato per garantire la massima visibilità e accessibilità per tutti, inclusi coloro con disabilità. Il Comune di Napoli co-organizza l’evento, dimostrando un forte supporto alle iniziative culturali e sociali del territorio.

I biglietti sono disponibili su TicketOne, sia online che nei punti vendita, a partire da un prezzo accessibile di 29 euro. Questa strategia di prezzo è pensata per favorire la partecipazione massiccia, permettendo a tutti di contribuire a una causa di grande valore sociale.

Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, sarà anche presente in occasione dell’America’s Cup, un evento che vedrà Napoli protagonista nel 2027. Questo legame rinforza ulteriormente il ruolo della città come centro di eventi internazionali e manifestazioni sportive.

“Una Serata di Stelle per PUPI è un evento ufficiale che non solo unisce alcune delle migliori voci della musica italiana, ma ricorda anche il profondo legame fra Napoli e Maradona,” afferma il Comune di Napoli. “Federico Buffa ci porterà in un viaggio emozionante attraverso la storia e la passione di questa città.”

Questa serata promette di non essere solo un concerto, ma un’occasione unica per celebrare l’importanza della solidarietà e della cultura, rafforzando il legame indissolubile fra Napoli e il suo eroe sportivo, Diego Armando Maradona. Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento straordinario!

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