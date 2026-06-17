Juve Stabia: formalizzata l’iscrizione al campionato con la documentazione necessaria.

La Juve Stabia si iscrive al campionato di Serie BKT 2026/2027

Castellammare di Stabia, martedì 16 giugno 2026. La S.S. Juve Stabia 1907 ha ufficialmente comunicato il deposito della documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. La squadra stabiese ha superato una fase di transizione legata all’evoluzione societaria, chiudendo il capitolo dell’amministrazione giudiziaria, grazie all’ingresso di Alfredo Guerri come nuovo proprietario del club gialloblu.

È importante notare che, nonostante il traguardo dell’iscrizione, le Vespe partiranno con un -2 in classifica a causa di una sentenza del Tribunale Federale Nazionale relativa a violazioni amministrative. Questo è un fattore che i tifosi dovranno tenere in considerazione all’inizio della stagione.

Il comunicato ufficiale del club

Il club ha diramato un comunicato ufficiale che recita: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver depositato, nei termini e nel pieno rispetto delle procedure previste dagli organi competenti, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno e alla professionalità degli amministratori giudiziari, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.”

L’amministratore unico e il team dirigenziale hanno lavorato incessantemente per garantire il rispetto delle norme e ottenere i permessi necessari per l’iscrizione. Questo risultato rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del club e offre a tutti i tifosi una nuova possibilità di sognare in grande.

Oltre alla questione dell’iscrizione, un altro punto rilevante del comunicato è l’individuazione dello Stadio Leonardo Garilli di Piacenza come impianto alternativo. Questo rappresenta una soluzione importante per il club, che cerca di garantire il miglior supporto possibile ai propri giocatori e ai propri tifosi.

La Juve Stabia ha ringraziato anche il Piacenza Calcio, il Comune di Piacenza e la Questura di Piacenza per la disponibilità e la collaborazione. Questo spirito di cooperazione è fondamentale per assicurare una stagione senza intoppi, offrendo così un ambiente positivo per tutti gli sviluppi futuri del club.

Il cammino della Juve Stabia nella Serie BKT

Le Vespe inizieranno il campionato di Serie BKT per la terza stagione consecutiva, segnando così l’ottava presenza complessiva nella storia del club. È un traguardo che sottolinea l’importanza della squadra nel panorama calcistico italiano. La velocità e la determinazione con cui la Juve Stabia ha affrontato le sfide dell’ultimo periodo devono necessariamente stimolare entusiasmo tra i tifosi.

La dirigenza è fiduciosa che, nonostante il punto di penalizzazione, la squadra possa competere ai massimi livelli e regalare emozioni ai propri sostenitori. L’impegno dei giocatori e la passione dei tifosi sono elementi chiave per affrontare questa nuova avventura, e ci si aspetta che il calore del pubblico possa fare la differenza nei momenti critici.

In questo contesto, l’approccio del club è orientato verso il rafforzamento della squadra, con la possibilità di nuovi innesti e la valorizzazione dei talenti già presenti. Le aspettative sono alte, e i dirigenti stanno lavorando senza sosta per costruire un roster competitivo.

In attesa di scoprire come si svolgerà la nuova stagione, il club invita tutti i tifosi a rimanere uniti e a sostenere le Vespe in questo momento cruciale. La Juve Stabia non è solo una squadra, ma una comunità che si stringe attorno ai propri colori e alla propria storia. La passione per il calcio è viva, e sta per cominciare un capitolo entusiasmante per il club di Castellammare.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e notizie ufficiali sul cammino della S.S. Juve Stabia nel campionato di Serie BKT 2026/2027. Per ulteriori dettagli, si possono consultare anche le fonti ufficiali del club sul loro sito web e sui canali social.

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