Napoli, bloccato Barak, una voce da Roma rivela: Sarà il sostituto di Fabian.

Il Napoli avrebbe bloccato Antonin Barak del verona. Secondo quanto rivela Città Celeste Tv, dovrebbe sostituire Fabian Ruiz.

Il Napoli ha scelto Antonin Barak per sostituire Fabian Ruiz. La notizia è stata lanciata dai microfoni di Città Celeste Tv. Secondo quanto rivelato dall’emittente romana, il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis, avrebbe già ‘bloccato’ Barak per la prossima stagione.

La pista che porta Barak al Napoli si fa sempre più calda, come ha rivelato anche l’edizione odierna del quotidiano il Mattino. Secondo la tv romana , Barak potrebbe trasferirsi a Napoli qualora Fabian Ruiz venisse ceduto.

Un principio d’accordo con l’Hellas Verona non sarebbe difficile da trovare. L’importante è non tergiversare troppo su questa operazione, dal momento che numerose società avrebbero messo nel mirino il numero 7 gialloblù.

Calciatore fisico, bravo tecnicamente e preciso negli inserimenti. Barak metterebbe d’accordo tutti: dal presidente a Luciano Spalletti, passando per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il suo staff.

Il Verona, resta fermo sulla posizione iniziale di 20 milioni di euro per la cessione del cartellino, ma la volontà del calciatore di vestire l’azzurro e giocare la Champions potrebbero prevalere.

L’ex Udinese, piace molto al Napoli per età, duttilità, fiuto del gol ed esperienza. Inoltre, il calciatore ceco è alto ben 1,90, rispondendo ai requisiti chiesti da Luciano Spalletti per il prossimo anno, puntando su una squadra più fisica rispetto al passato

Nelle idee del Napoli, Barak, è il nome giusto per non far rimpiangere Fabian Ruiz. Il centrocampista Andaluso è ancora lontano dal rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis. Forti le sirene della Liga su Fabian che con un contratto in scadenza nel 2023 ed uno stipendio di poco superiore agli 1,5 milioni, ambisce ad una crescita economica oltre che ai palcoscenici del panorama calcistico internazionale.