Rinnovo Koulibaly, l’offerta al risparmio di De Laurentiis non convince

Kalidou Koulibaly è uno dei migliori centrali di difesa d’Europa oramai da anni, una certezza che fa gola a tanti club europei. Il giocatore è legato ad un contratto con il Napoli fino al 2023. Nonostante tutto una cessione di Koulibaly è più che probabile, dato che i 6 milioni di euro di ingaggio rappresentano un macigno per la politica al risparmio di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha imposto politiche al risparmio anche perché la SSCN non rispetta il nuovo Fair Play finanziario e senza nuovi investitori, sarà veramente complicato aumentare gli introiti. Anche perché il Napoli, ad esempio, non ha uno stadio di proprietà che può garantirgli delle entrate strutturali.

Eppure Luciano Spalletti ha chiesto di tenere Koulibaly, una richiesta che il presidente del Napoli vorrebbe accogliere ma a modo suo. Secondo Corriere dello Sport c’è stata una proposta di rinnovo per Koulibaly, ma a cifre irrisorie per il valore del calciatore e per i soldi che girano nel calcio in questo momento. Il Napoli offre al difensore 3 milioni di euro di ingaggio, oltre ad un contratto di 5 anni. Un’offerta dignitosa ma estremamente distante dal valore del giocatore e dalle offerte economiche che altri club europei possono mettere in campo. Koulibaly guadagna 6 milioni di euro a stagione, quindi gli si propone di decurtarsi l’ingaggio del 50% quando a 31 anni può andare a giocare e vincere in qualsiasi altro club d’Europa.

La distanza è incolmabile e quindi ci sono due scelte: Koulibaly viene ceduto per circa 40 milioni di euro, oppure si rischia di perderlo a parametro zero a fine stagione, tenendolo ancora in rosa e accontentando Spalletti.