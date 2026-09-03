Corriere dello Sport: «Napoli, Alisson Santos torna titolare contro l’Inter: Allegri punta sulla velocità di Ali»

Per affrontare l’Inter servirà un Napoli capace di cambiare passo e Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare Alisson Santos. Dopo aver lasciato spazio a Lang dal primo minuto contro il Como, il brasiliano viaggia verso il ritorno nella formazione titolare sabato a San Siro. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport racconta la possibile novità nelle scelte azzurre alla vigilia di un ciclo particolarmente impegnativo.

Prima l’Inter, dominatrice dell’ultimo campionato italiano, poi l’Arsenal, campione della Premier: Allegri avrà bisogno di tutta la rosa e soprattutto di giocatori capaci di incidere attraverso caratteristiche differenti. In questo senso, velocità, uno contro uno e imprevedibilità rendono Alisson una risorsa preziosa.

Alisson verso una maglia dal primo minuto

La rotazione sulla fascia sinistra rientra nella normale gestione di una squadra con tante alternative. Contro il Como era toccato a Lang partire dall’inizio, mentre Alisson era subentrato dalla panchina.

Sabato, scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dovrebbe avvenire il contrario: il brasiliano è pronto a riprendersi una maglia da titolare contro l’Inter.

Una scelta legata anche alle caratteristiche della partita. Alisson è l’uomo del cambio di passo, un giocatore capace di aumentare improvvisamente la pericolosità offensiva con accelerazioni e iniziative individuali.

Con Conte era diventato sempre più importante

Dopo il suo arrivo dallo Sporting Lisbona a gennaio, Antonio Conte aveva inizialmente preferito utilizzarlo soprattutto a partita in corso, sfruttandone velocità e freschezza per modificare gli equilibri.

Con il passare del tempo, però, Alisson aveva conquistato sempre maggiore spazio anche dall’inizio, ottenendo risultati importanti.

Anche nella prima giornata a Marassi, sottolinea il Corriere dello Sport, il brasiliano era stato uno dei pochi a produrre qualche lampo durante un primo tempo complicato contro il Genoa. Contro il Como, invece, il suo ingresso dalla panchina non è stato sufficiente per cambiare l’inerzia della partita.

Alisson per dare fantasia all’attacco

Il Napoli arriva da due campionati nei quali ha chiuso rispettivamente con il quinto e il sesto attacco della Serie A. Proprio per questo, secondo Fabio Mandarini, le qualità di Alisson diventano ancora più importanti.

La squadra continua infatti a incontrare difficoltà sia nella rifinitura sia nella concretizzazione. Il brasiliano può offrire ciò che spesso è mancato: cambio di passo, fantasia e capacità di creare superiorità attraverso l’uno contro uno.

Contro il Genoa era stato proprio lui a costruire il primo tentativo realmente pericoloso e ad accendere alcune delle poche iniziative interessanti del primo tempo, prima di lasciare spazio a Lang.

Allegri aspetta il miglior Alisson

Alisson, però, non è ancora arrivato al massimo della condizione. Durante il ritiro ha attraversato un periodo complicato, seguendo per alcuni giorni un programma differenziato. Nelle amichevoli internazionali disputate a Castel di Sangro non era inoltre apparso brillante come nelle sue migliori giornate.

Il lavoro quotidiano dovrebbe aiutarlo a recuperare progressivamente la forma migliore. Allegri lo aspetta, consapevole di quanto sia difficile rinunciare alle sue accelerazioni, alle intuizioni e alle giocate nell’uno contro uno.

Nella versione migliore, tutto questo può tradursi direttamente in assist e gol.

A San Siro possibile duello con Diouf

Sabato arriverà un banco di prova di grande livello. Sul lato di Alisson potrebbe infatti esserci Diouf, uno dei nuovi uomini dell’Inter campione d’Italia.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport presenta così anche un possibile confronto tra due ventitreenni chiamati a incidere nelle due fasi.

Per il Napoli, dopo il passo falso con il Como, servirà una prestazione differente. E Allegri sembra pronto a cercare proprio nelle accelerazioni di Alisson Santos, detto Ali, una delle armi per provare a cambiare ritmo a San Siro.