6 Settembre 2026

Azzurre del volley ko al tie-break, Turchia si conferma regina d’Europa

redazione 6 Settembre 2026
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IPA87810282 – Italy’s Paola Egonu and Anna Danesi during the women’s EuroVolley 2026 European Championship pool D match between France and Italy at Scandinavium arena in Gothenburg, Sweden, on Aug. 26, 2026..Photo: Björn Larsson Rosvall / TT / Code 9200

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile esce sconfitta al quinto set nella finale degli Europei. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul ad imporsi è la Turchia di Daniele Santarelli, che vince 3-2 e si conferma campione continentale, conquistando anche anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. I parziali in favore delle padrone di casa: 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10. Alle azzurre di Velasco, campionesse olimpiche e del mondo in carica, giunte imbattute all’ultimo atto, non riesce il poker nella rassegna europea. A conquistare il bronzo, poche ore prima, era stata la Serbia, vincente nella finale per il terzo posto sulla Polonia del ct italiano Stefano Lavarini per 3-1 (25-21, 25-19, 15-25, 25-18). – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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