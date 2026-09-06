Libia, smantellata una cellula terroristica che progettava attacchi a infrastrutture e leader

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Governo di Unità Nazionale libico ha annunciato lo smantellamento di una cellula terroristica organizzata, con l’arresto di cinque persone (libici e stranieri) coinvolte in attacchi con droni suicidi contro serbatoi di petrolio a Tripoli e Zawiya e contro la centrale elettrica di Zawiya, mentre sarebbero stati sventati piani per attaccare la centrale elettrica di South Tripoli e obiettivi politici, di sicurezza e militari. E secondo quanto dichiarato in un comunicato ufficiale del Governo di Unità Nazionale libico, le indagini hanno rivelato che il paese non si trovava di fronte a episodi isolati, ma a un piano di sabotaggio su vasta scala, che ha preso di mira le infrastrutture critiche e le risorse energetiche in un momento di particolare pressione sui servizi durante l’estate.

Il governo ha sottolineato che lo smantellamento della cellula non è la fine dell’operazione, ma l’inizio di un’indagine completa per smascherare l’intera rete e perseguire tutti i responsabili, indipendentemente dal loro status o posizione, con la promessa di agire con mano ferma sia all’interno che all’esterno del paese. Secondo il comunicato del governo libico, le autorità forniranno al pubblico locale e internazionale i dettagli completi del piano e dei suoi sostenitori non appena le indagini preliminari saranno concluse, e saranno intraprese azioni legali e giudiziarie senza eccezioni. Il governo ha ribadito che la sicurezza dei cittadini e delle risorse nazionali è una linea rossa che non sarà tollerata. La dichiarazione arriva dopo una serie di attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche della Libia, che hanno causato danni e interruzioni di corrente. Il governo ha anche avvertito che coloro che hanno pianificato, finanziato e sostenuto queste attività saranno ritenuti responsabili. Le autorità hanno assicurato che le indagini continueranno senza sosta fino a quando tutti i colpevoli saranno assicurati alla giustizia. Il governo ha ringraziato le forze di sicurezza per il loro lavoro e ha invitato i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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