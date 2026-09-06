Van Aert vince la 15esima tappa della Vuelta, Mas sempre in rosso

CORDOBA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince la 15esima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Palma del Rio-Cordoba di 110.2 km. Il belga, che regala al Team Visma|Lease a Bike la quinta affermazione nella corsa roja, ha trionfato in una volata ristretta battendo l’italiano Alessandro Romele (XDS Astana) ed il connazionale Thibau Nys (Lidl-Trek). Lo scalatore spagnolo Enric Mas (Movistar) rimane in maglia rossa di leader della classifica generale. È stata una corsa accorciata per via del caldo torrido che ha colpito la Spagna, sin dai primi chilometri ci sono stati attacchi e fughe. In dodici hanno provato l’affondo, poi a 30 chilometri dal traguardo le carte si sono rimescolate: Van Aert, Nys, Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Romele sono andati avanti di comune accordo guadagnando circa 2′ sul gruppo maglia rossa. I cinque si sono giocati la vittoria finale: a trionfare è stato Van Aert, in grado di anticipare ancora una volta la concorrenza. Domani ultimo giorno di riposo, martedì si ripartirà con la Cortegana-Palos de la Frontera di 181.1 chilometri.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Wout Van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike in 2h35’00”2. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana s.t.3. Thibau Nys (Bel) Lidl-Trek s.t.4. Ramses Debruyne (Bel) a 2″5. Andreas Leknessund (Nor) s.t.6. Alessandro Covi (Ita) a 58″7. Bastien Tronchon (Fra) s.t.8. Henok Mulueberhan (Eri) s.t.9. Stefan Kung (Sui) s.t.10. Ivo Oliveira (Por) s.t.

LE CLASSIFICHE

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Enric Mas (Esp) Movistar in 52h05’56”2. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 2’06”3. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 2’10”4. Richard Carapaz (Ecu) a 4’24”5. Oscar Onley (Gbr) a 5’44”6. Jakob Omrzel (Slo) a 6’14”7. Mattias Skjelmose (Den) a 6’49”8. Cristian Rodriguez (Esp) a 7’01”9. Clément Berthet (Fra) a 7’19”10. Sepp Kuss (Usa) a 8’55”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 267 punti2. James Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike 1593. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 153

Classifica migliore scalatore (Maglia a Pois):1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious 69 punti2. Wout Van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 403. Enric Mas (Esp) Movistar 24

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 52h11’40”2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain-Victorious a 30″3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 10’41”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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