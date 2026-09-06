6 Settembre 2026

Ex Ilva, Calderone “Crisi complessa, il mio obiettivo è non lasciare indietro nessuno”

Anna Gaia Cavallo 6 Settembre 2026
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CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Noi” sulla crisi dell’ex Ilva “siamo al lavoro, lo sapete. Martedì incontriamo i rappresentati sindacali. È una crisi complessa, certamente anche legata a quelle che sono le determinazioni della sentenza della Corte d’Appello di Milano che in questo momento è anche oggetto di ricorso da parte degli amministratori straordinari e dei commissari. Su questo noi attendiamo i risultati e contemporaneamente lavoriamo”. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro Marina Calderone, a margine del Forum Teha di Cernobbio. “Ho già detto che da ministro del Lavoro il mio impegno è soprattutto quello di non lasciare indietro nessuno e questo credo sia un elemento importante – ha precisato poi – . È un’azienda che ha una storia e soprattutto ha un know how importantissimo nel campo dell’acciaio nel nostro paese. Noi attendiamo anche di comprendere quali potranno essere i contenuti delle eventuali proposte di acquisto che stanno giungendo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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