7 Settembre 2026

Malta, Fenech alla polizia “Diedi l’ok al piano per uccidere Daphne Caruana Galizia”

Anna Gaia Cavallo 7 Settembre 2026
Daphne-Caruana-Galizia-1.jpg

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’imprenditore maltese Yorgen Fenech ha riferito alla polizia di aver dato personalmente a Melvin Theuma, l’intermediario tra Fenech e gli uomini che hanno eseguito l’assassinio, l’”ok” per procedere con il piano per uccidere Daphne Caruana Galizia, salvo poi sostenere di aver cercato di farlo annullare tre giorni più tardi. L’ammissione è contenuta nell’interrogatorio di Fenech del 2019 e viene pubblicata oggi per la prima volta dal Sunday Times of Malta, dopo la sentenza di mercoledì che ha assolto Fenech dalle accuse di complicità nell’omicidio di Caruana Galizia e di associazione a delinquere. “Prima gli ho detto ok. Dopo tre giorni gli ho detto di fermarsi”, ha riferito Fenech agli investigatori. Secondo Fenech, il via libera iniziale sarebbe arrivato dopo che Keith Schembri, all’epoca capo di gabinetto dell’allora premier Joseph Muscat, gli avrebbe detto di procedere. Fenech ha però dichiarato che l’operazione era già in corso quando cambiò idea. Schembri ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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