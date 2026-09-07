7 Settembre 2026

Salta la prima panchina in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso

redazione 7 Settembre 2026
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IPA88152741 – Head Coach Fabio Grosso (Fiorentina) during ACF Fiorentina vs Torino FC, Italian soccer Serie A match in Florence, Italy, September 05 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Salta la prima panchina in serie A dopo appena tre turni: l’avventura di Fabio Grosso è già arrivata al capolinea. Dopo una giornata di riflessioni, la Fiorentina ha deciso di esonerare il tecnico, che paga a caro prezzo le tre sconfitte con cui è iniziato il campionato dei viola. “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile”, si legge in una breve nota del club viola.Lo 0-4 con la Roma, il tonfo interno col Frosinone (0-3) e la sconfitta, sempre al Franchi, con il Torino dopo il vantaggio di Pellegrino (1-2) sono stati fatali a Grosso, ingaggiato in estate dopo la positiva esperienza col Sassuolo per sostituire Paolo Vanoli. La Fiorentina deve ora scegliere il sostituto e non c’è molto tempo: venerdì c’è la trasferta a Venezia.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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