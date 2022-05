Perillo: “Cavani al Napoli, lo riprenderei subito. Come Ibra al Milan”

Edinson Cavani a 35 anni rappresenta ancora un signor attaccante, anche per il Napoli. Nella giornata di ieri un tweet di Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale ha fatto riaccendere la fantasia dei tifosi azzurri. Il giornalista infatti ha scritto: “Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere Edinson Cavani. La Salernitana ha fatto un’offerta a Edinson Cavani. Ma la stella uruguaiana non ha fretta di prendere una decisione“.

La possibilità che Cavani torni al Napoli è sicuramente entusiasmante. Anche Antonello Perillo della Rai ha mostrato approvazione verso questa potenziale trattativa e su facebook ha scritto: “Avrà pure 35 anni ma Cavani lo riprenderei di corsa per giocare accanto o come alternativa ad Osimhen. Talento immenso, atleta super, Personalità da vendere. Come Ibrahimovic al Milan“. L’idea piace moltissimo, ma al momento non sembrano esserci sussulti. Anche la Salernitana sta facendo un pensiero a Cavani che secondo Il Mattino chiede ai granata un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. La Salernitana di Iervolino sarebbe disposta a pagare 3 milioni di euro di stipendio a Cavani che si è liberato a parametro zero dal Manchester United. L’uruguaiano è fisicamente integro e resta comunque un grandissimo attaccante, nonostante non sia più giovanissimo.