Auriemma: “Spalletti quanti errori. Il Napoli deve vendere due calciatori”

La sconfitta con la Fiorentina fa ancora male in casa Napoli, secondo Raffaele Auriemma: “Spalletti ha commesso molti errori“. Tra quelli contestati dal giornalista napoletano, durante Tiki Taka, ci sono errori di “formazione, come ad esempio la decisione di schierare Rrahmani che il giorno prima non si era allenato. Poteva farlo riposare e schierare Juan Jesus che al momento è il miglior difensore del Napoli“. Inoltre non è la prima “volta che il Napoli fallisce l’assalto alla vetta. Era già successo con l’Inter. Anche contro il Milan ha fallito l’occasione. Stessa cosa è successo con la Fiorentina“.

Secondo Auriemma il Napoli “non ha personalità. Spero che a fine stagione De Laurentiis possa dire basta con calciatori come Fabian Ruiz e Zielinski, perché li stiamo aspettando oramai da troppo tempo“. La cessione di questi due calciatori era stata invocata a gran voce anche da Umberto Chiariello al termine di Napoli-Fiorentina. C’è molto malumore anche tra la stampa napoletana, nonostante il sogno scudetto sia ancora a portata di mano, anche se la strada è diventata ancora più in salita.