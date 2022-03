Auriemma: “Sei minuti, così può cambiare la storia del Napoli”

Napoli-Milan è una partita da vivere intensamente, ma senza la vittoria all’ultimo secondo con la Lazio avrebbe avuto un tono minore. È chiaro che il gol di Fabian Ruiz ha acceso animi e speranze, ma ha dato anche sicurezza agli uomini di Spalletti, tanto da fargli siglare il nuovo patto per lo scudetto. “Lazio-Napoli ha fatto accadere qualcosa che non conoscevamo. Il Napoli ha reagito in maniera incredibile e questo è successo in ogni calciatore. Esattamente non so cosa sia scattato nei giocatori e nella squadra, ma c’era una grandissima voglia di vincere. Quei sei minuti dopo il gol della Lazio, potrebbero aver cambiato la storia del Napoli“.

Auriemma a Teleclub Italia aggiunge: “Quello che ho visto è una squadra che non accettava di uscire sconfitta dallo stadio Olimpico. Si è visto subito che c’era la voglia di prendersi quei tre punti ad ogni costo“. E gli azzurri sono riusciti grazie al super gol di Fabian Ruiz, ora sono “primi in classifica e si giocano lo scudetto con il Milan allo stadio Maradona completamente gremito. Sembra di essere tornati ai temi di Maradona“. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria per Spalletti che recupera pure Lozano e Anguissa, i due giocatori ieri hanno svolto l’intero allenamento al Konami Center di Castel Volturno.