Auriemma: “Ho un dubbio su Spalletti: scelta prima o dopo la PEC?”

Raffaele Auriemma dichiara cha ha un dubbio su Luciano Spalletti: la sua scelta è stata presa prima o dopo la PEC?

Tra gli ospiti della trasmissione Pressing, Raffaele Auriemma ha detto la sua sulle dichiarazioni di De Laurentiis: “Ho un dubbio se la volontà di Spalletti arrivi prima o dopo la PEC inviata da De Laurentiis. Ci sono tante interpretazioni a proposito. Perché se arriva prima c’è la volontà di De Laurentiis di bloccarlo e non farlo andare in nessuna squadra. Ho la sensazione che non si lasceranno bene sul piano umano e strettamente personale. Il Napoli però non ricomincia da capo e il ciclo non si chiude con l’addio di Spalletti e Giuntoli. De Laurentiis non venderà nessuno a parte Kim che la clausola”.

Per Sabatini c’è troppa freddezza nei rapporti a Napoli

Lo interrompe Sandro Sabatini: “La freddezza che hanno a Napoli non ha nessuno. De Laurentiis che comunica il rinnovo con una pec, Spalletti che si prende un anno sabbatico dopo lo scudetto, Giuntoli che va dalla rivale storica. De Laurentiis che poi annuncia l’addio del tecnico da Fazio. Una freddezza che diventa cinismo. Mi resta una grande tristezza. Mi sembra tutto molto strano, anche Spalletti si fa il tatuaggio e poi vuole l’anno sabbatico?”.

Auriemma ha concluso la discussione: “In quel tatuaggio ci ha messo anche il marchio del Napoli e non solo lo scudetto. Non sono contento ma nemmeno triste perché non è una squadra che si va a smantellare”.