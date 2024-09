Arthur-Napoli, affare sfumato all’ultimo: il retroscena di mercato

C’era l’accordo tra Napoli, Juventus e Arthur. De Laurentiis ha cambiato idea, lasciando il brasiliano alla Juve. Il retroscena di calciomercato.

Un clamoroso retroscena di mercato emerge dalle pagine di Tuttosport: Arthur Melo era a un passo dal vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista brasiliano, considerato tra gli esuberi della Juventus, aveva trovato un’intesa con il club partenopeo, ma l’affare è sfumato all’ultimo momento.

Secondo il quotidiano torinese:

“Col Napoli a 24 ore dal termine delle trattative aveva raggiunto un’intesa di massima sia col giocatore sia con la Vecchia Signora. Peccato che la chiusura dell’affare fosse legata all’operazione riguardante Billy Gilmour. L’accordo trovato last minute per lo scozzese ha indotto la società di De Laurentiis a mollare la presa per Arthur, che si è trovato così con il classico cerino in mano”

Il trio Cristiano Giuntoli-Peppe Pompilio-Stefano Stefanelli aveva lavorato intensamente per sfoltire la rosa bianconera, completando ben 18 cessioni. Arthur sembrava destinato a essere la diciannovesima, ma il colpo di scena finale ha cambiato le carte in tavola.

La decisione di De Laurentiis di puntare su Gilmour ha lasciato Arthur alla Juventus, dove ora si ritrova come unico “sopravvissuto” tra gli esuberi iniziali.