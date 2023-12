Arbitro Massa verso la sospensione dopo Napoli-Inter: non dirigerà più gli azzurri

L’arbitro Massa nel mirino dell’AIA dopo le polemiche scaturite in seguito all’arbitraggio di Napoli-Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0.

Nel mirino dell’AIA l’arbitro Davide Massa, protagonista di polemiche dopo la partita Napoli-Inter, dove due sue decisioni hanno influenzato il risultato finale. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Gifuni su Forza Napoli Sempre, il fischietto di Imperia, laureato in giurisprudenza, potrebbe essere sospeso e non dirigere più il Napoli per il resto dell’anno.

Il direttore di gara è stato oggetto di critiche per gli errori commessi durante la partita, che hanno pesantemente inciso sull’esito del match. Secondo lo speaker di Radio Marte, Massa avrebbe condizionato la sfida in modo significativo, nonostante il Napoli avesse già influenzato il proprio destino a causa delle condizioni fisiche e delle prestazioni che hanno compromesso la lotta per lo Scudetto.

In particolare, sotto la lente d’ingrandimento sono finite due situazioni: il mancato intervento di Massa su un evidente fallo di Lautaro Martinez che ha portato al vantaggio nerazzurro e il rigore non concesso a Victor Osimhen dopo un intervento deciso di Acerbi in area.

Il clima intorno all’arbitro Massa si fa sempre più teso, e l’ipotesi della sua sospensione dall’AIA sembra guadagnare credibilità, alimentando la discussione sulle prestazioni degli arbitri e il loro impatto diretto sulle dinamiche di una stagione calcistica.