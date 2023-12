Osimhen-Napoli: rinnovo Imminente con mega ingaggio e clausola da record

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, è prossimo a mettere nero su bianco e prolungare il suo contratto con il Napoli, ma occhio alle big europee.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen è prossimo a prolungare il suo contratto con il Napoli, ma ci sono ancora dettagli da definire. Mentre il centravanti nigeriano è incline a restare in Campania, è interessato a mantenere una via d’uscita in caso di offerte da club di prestigio internazionale, come il Real Madrid e il Manchester City.

Rinnovo Osimhen-Napoli, dettagli ancora da definire

Il centravanti nigeriano Victor Osimhen è sull’orlo di rinnovare il suo contratto con il Napoli, ma il mare di dettagli che separa l’accordo dal fatto compiuto è significativo. Secondo le analisi di TMW, Osimhen è favorevole a rimanere con la squadra campana, ma desidera preservare la possibilità di accettare proposte allettanti provenienti dalle principali squadre europee.

Il Real Madrid ha tenuto d’occhio il talento di Osimhen per mesi, e tutto potrebbe dipendere da come si svilupperanno le dinamiche del mercato estivo. Se Erling Haaland dovesse lasciare il Manchester City, lo stesso club inglese potrebbe entrare nella corsa per assicurarsi le prestazioni del prolifico attaccante nigeriano.

Quanto al rinnovo con il Napoli, i dettagli emersi indicano un significativo aumento salariale retroattivo a luglio, portando l’ingaggio netto di Osimhen a 10 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus fino al 30 giugno 2026. La clausola rescissoria supera i 100 milioni di euro, ma resta da definire con precisione. Inoltre, c’è un accordo informale tra il presidente De Laurentiis e l’agente Calenda per consentire una possibile cessione in estate, qualora dovesse giungere un’offerta allettante da un grande club. La firma dell’accordo è attesa a breve, ma il destino di Osimhen potrebbe essere ancora influenzato dalle manovre di mercato delle potenze europee.