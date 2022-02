Angelozzi, Frosinone: “Gatti alla Juve, così lo hanno soffiato al Napoli”

Guido Angelozzi dirigente del Frosinone parla del trasferimento di Gatti alla Juventus. Ma anche del futuro di Alessio Zerbin. La Juventus è stata assoluta protagonista del mercato di gennaio. I bianconeri hanno piazzato il colpo Vlahovic, quasi ripagato le cessioni di Kulusevski e Bentancur che fanno arrabbiare i tifosi del Tottenham. Ma i bianconeri hanno chiuso anche per Zakaria e Gatti. Proprio del difensore parla Agelozzi a Radio Marte: “La Juventus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. Il giocatore era ambito da tante squadre importanti. La Juventus è stata lungimirante ad accaparrarselo con questa mossa, loro sono stati in vantaggio su altre squadre. C’era chi offriva di più ma la Juve è stata brava. Lui è un mix di Bonucci e Chiellini? D’accordissimo, il mio amico Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a Napoli però non c’erano le condizioni, cioè quelle di far rimanere il ragazzo da noi. Cherubini è stato bravissimo a prenderlo“.

Zerbin: futuro al Napoli

Alessio Zerbin sta disputando un ottimo campionato con la maglia del Frosinone, ma il suo cartellino appartiene al Napoli: “Zerbin da trattenere o il Napoli lo riprenderà? Riprende dal Napoli, noi se ce lo lasciano siamo non a braccia aperte, di più! Persona splendida e buonissimo giocatore che avrà un grande futuro“. Gli azzurri intanto si coccolano Ambrosino che ha messo a segno una doppietta con la Primavera e su cui ci sono tante aspettative.

Angelozzi rivela un altro particolare sul mancato trasferimento di Gatti al Napoli, che poteva avere come contropartita Zerbin: “All’inizio forse ma Giuntoli è sveglio e attento, voleva fare l’operazione senza mettere dentro il ragazzo. Il Napoli ha cercato di prenderlo prima di prendere Tuanzebe ma non lo davamo, il club azzurro è stato tra i primi ad accorgersi di Gatti come giocare di prospettiva. Non è stata colpa del Napoli, noi fino a 15 giorni fa non volevamo parlare con nessuno, poi l’agente ha cominciato a portare offerte e se non ti siedi sembra che tu voglia fare un torto a lui e al giocatore. Alla fine abbiamo parlato con diverse squadre e l’ha spuntata la Juventus, che ce l’ha lasciato“.