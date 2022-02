Basic rapinato a Roma: pistola al volto per il giocare della Lazio

Toma Basic ha subito una rapina a Roma. Il malvivente gli ha puntato la pistola al volto per rubargli il Rolex dal polso. Una bruttissima disavventura per il centrocampista della Lazio, che in estate è stato più volte accostato anche al Napoli di Spalletti. Basic è stato rapinato a Roma nella mattinata di mercoledì 2 febbraio, mentre il giocatore stava camminando su viale Parioli.

Secondo quanto denunciato, Basic è stato “avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Minacciato con una pistola è stato costretto a consegnare al malvivente il Daytona d’oro che indossava. Poi la fuga del rapinatore con il prezioso orologio per le strade del quartiere della Roma bene“.

Rapina Basic: indagini in corso

Non si sa ancora chi sia stato l’autore della rapina a Basic. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 122 del commissariato Villa Glori di polizia che indagano sull’accaduto. In viale Parioli anche i falchi della squadra mobile della questura di Roma, specializzati nelle rapine di Rolex. Fortunatamente il centrocampista di Sarri non ha subito un’aggressione e non ha riportato danni fisici. Sicuramente una bruttissima esperienza, come quella capitata ad Ounas qualche settimana fa, con il ladro che è stato poi arrestato.