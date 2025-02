Andrea Agostinelli: “Il gruppo deve emergere nei momenti di difficoltà”

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Andrea Agostinelli, doppio ex, che ha analizzato vari temi d’attualità calcistica:

“In questi momenti è il gruppo che deve venir fuori. Certamente, se manca un giocatore sulla fascia sinistra, è ovvio che devi adattare qualcuno, però le grandi squadre riescono a tirare fuori il meglio di sé anche in queste situazioni.”

Sulla partita contro la Lazio:

“Il Napoli deve far tesoro delle partite perse contro la Lazio, perché se ne ha perse due, un motivo ci sarà. Antonio Conte è un maestro nel preparare queste gare. Poi, è ovvio che se la Lazio è in giornata diventa difficile per tutti, e lo ha già dimostrato. Sarà una partita aperta.”

Sulla lotta scudetto:

“Quest’anno non c’è una squadra che sta facendo la corsa a sé, come l’Inter lo scorso anno o il Napoli due anni fa. Probabilmente è un campionato più bello, perché nessuna squadra si è ancora staccata di 8-10 punti.”

Sul possibile cambio modulo del Napoli:

“Mancando un esterno sinistro, non è detto che si possa cambiare modulo.”

Su Okafor:

“Okafor è un ottimo giocatore, ma sicuramente non è quello che poteva sostituire Kvaratskhelia. Il mister spera di averlo presto pronto per metterlo in campo.”

Su Buongiorno e Juan Jesus:

“Potrebbe succedere che Juan Jesus venga schierato come terzino sinistro. Ha il piede sinistro e una buona fisicità, quindi può essere una soluzione.”

Sulla Lazio:

“È una squadra propositiva, crea tantissimo gioco e ha giocatori offensivi molto veloci e tecnici. Bisogna stare attenti sia alle sue ripartenze che al modo in cui gestisce il possesso.”