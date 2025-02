Franco Ceravolo: “Conte troverà la soluzione migliore per il Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Roma.

Domani, contro la Lazio, Conte dovrà fare i conti con molte assenze: lei opterebbe per il 4-3-3 con Raspadori a sinistra o cambierebbe modulo?

“Conte valuterà la soluzione migliore in base agli uomini a disposizione. Il Napoli ha la fortuna di avere una rosa importante, ma le assenze nello stesso reparto possono pesare. Quando manca un solo giocatore, si può sopperire, ma quando si tratta di più elementi fondamentali, diventa più complicato. Conte dovrà trovare la soluzione giusta per affrontare una Lazio in crescita, che ha giocatori di qualità sia dal punto di vista tecnico che fisico. Inoltre, Baroni sta facendo un ottimo lavoro, quindi sarà una partita difficile. Ma Conte è tra i migliori allenatori al mondo, dunque sono certo che saprà inventarsi qualcosa per sopperire alle tante assenze.”

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha ammesso che il club non ha operato bene sul mercato di riparazione. Secondo lei, il Napoli avrebbe dovuto investire più in difesa, dopo il mancato arrivo di Danilo, o in attacco, dove è sfumato l’acquisto di Garnacho?

“A gennaio non è mai facile prendere giocatori importanti, perché chi ha calciatori di valore tende a trattenerli sparando cifre astronomiche. Il Napoli ha provato a muoversi, ma alcuni obiettivi sono sfumati. Danilo non lo considero un obiettivo sfumato perché ha fatto una scelta di vita, tornando in Brasile. Su Garnacho si era andati troppo oltre con le pretese economiche. Credo comunque che il Napoli abbia fatto un buon mercato, anche se magari non è stato rinforzato come si sperava in alcune zone del campo. Quando un calciatore non vuole restare, come Kvaratskhelia, è giusto trovare una soluzione per lasciarlo andare e cercare alternative valide senza forzare operazioni che potrebbero rivelarsi sbagliate. Ed anche il non aver forzato gli acquisti, a prezzi esorbitanti, è stata una scelta condivisibile per il club di De Laurentiis.”