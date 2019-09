Carlo Ancelotti porta il Napoli in ritiro in vista della gara contro il Brescia di Balotelli. Il tecnico dei partenopei, domenica al San Paolo, non potrà schierare Koulibaly, per il senegalese possibili due giorni di squalifica, Maksimovic e Tonelli. Sembra recuperato Manolas che, stando a quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, potrebbe fare coppia con Luperto.







Sul web girano anche alcune voci, secondo le quali, il ritiro del Napoli sarebbe punitivo. A Carlo Ancelotti, si legge, non sarebbe andato giù l’atteggiamento “molle” degli azzurri contro il Cagliari. Il tecnico negli spogliatoi avrebbe detto ai calciatori: “Con il Brescia voglio vedere fin dall’inizio la stessa grinta che ho visto con il Liverpool e con il Lecce”. Carlo Ancelotti ha avvertito i suoi, vuole la massima determinazione e per questo motivo ha ordinato un ritiro pregara.

Alle voci sul ritiro del Napoli ordinato da Ancelotti ha risposto su Twitter il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino:

“Napoli-Brescia, ecco il reale motivo del ritiro pre partita del Napoli. Prima il risveglio muscolare, poi la colazione e la doppia riunione tecnica e infine in pullman da Castel Volturno verso il San Paolo alle 10:15.

Ecco spiegato il reale motivo del ritiro del Napoli. Nessun provvedimento particolare, si tratta solo di organizzazione. Ma per qualcuno ogni occasione è buona per destabilizzare.







PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BRESCIA

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Younes; Llorente, Milik. ALL.: Ancelotti.

A DISP.: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Allan, Zielinski, Gaetano, Lozano, Insigne, Mertens.

INDISPONIBILI: Maksimovic, Tonelli.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Alfr.Donnarumma. ALL.: Corini.

A DISP.: Alfonso, Mateju, Gastaldello, Zhmral, Spalek, Ayé, Morosini, Matri.

INDISPONIBILI: Ndoj.