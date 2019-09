Gianluca Nani avverte il Napoli: “Attenti al Brescia la vittoria non è scontata”. L’ex ds delle rondinelle è intervenuto a Radio Marte dove ha parlato anche del suo ex pupillo Marek Hamsik e del nuovo talento del calcio italiano Sandro Tonali.









Gianluca Nani avverte il Napoli che domenica alle 12,30 affronterà il Brescia per la sesta giornata di campionato di Serie A. Secondo l’ex direttore sportivo delle rondinelle ora ds dell’Al-Jazira il “Napoli è una squadra piena di campioni che difficilmente può perdere due partite di fila, ma il Brescia ha dimostrato grande entusiasmo ed organizzazione tattica quindi la vittoria per il Napoli non è scontata”.

Hamsik via da Napoli

Impossibile non parlare di Marek Hamsik con Gianluca Nani dato che il ds è stato uno degli scopritori del talento slovacco ex Napoli. “E’ un calciatore talmente forte che avrebbe potuto continuare a giocare a grandi livelli ancora per molti anni. Lo ha fatto Totti, poteva farlo anche lui”. Da centrocampista a centrocampista con Nani si è parlato anche di Sandro Tonali, attualmente in forza al Brescia che domenica sfiderà gli azzurri di Ancelotti: “E’ un giocatore fenomenale che fa reparto da solo, ha grande doti di leadership e credo sia avviato verso un futuro assicurato”.