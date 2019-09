Zielinski a Sky: “Sconfitta di Cagliari fa male, la palla non voleva entrare...”

Zielinski a Sky: “Sconfitta con il Cagliari fa male, ora guardiamo avanti” così il centrocampista della SSC Napoli analizza la sconfitta registrata nel turno infrasettimanale. Il centrocampista polacco parla anche della prossima gara con il Brescia: “Ora guardia avanti” e del suo possibile rinnovo con la società azzurra.



Zielinski sulla sconfitta con il Cagliari

“La palla sembrava non volesse entrare, abbiamo creato tanto poi alla prima occasione per il Cagliari abbiamo preso gol” queste le parole di Zielinski a Sky. Zero punti in classifica ma la possibilità di guardare avanti in vista della partita di domenica col Brescia: “La squadra vuole dimenticare l’ultima sconfitta e vogliamo fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico”. Sulla squadra a -6 dalla vetta il centrocampista del Napoli non ha dubbi: “E’ presto per guardare la classifica, pensiamo a noi stessi”.

Napoli-Brescia

Domenica alle 12,30 ci sarà la sfida con il Brescia e Zielinski a Sky ha parlato anche di alcuni calciatori delle rondinelle come Tonali e Balotelli: “Mario è un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato ancora una volta nella partita con la Juventus, Tonali si muove molto bene a centrocampo e sono sicuro che diventerà un campione”. Proprio quest’ultimo potrebbe sfidarlo in mediana durante la partita al San Paolo anche se il polacco ha saputo cambiare più ruoli: “Nasco come centrocampista, ma anche mezz’ala sinistra mi trovo molto bene. A centrocampo mi divenrto, mi sento a mio agio, ma se il mister mi sposta più avanti giocherò sempre per dare il massimo. Centrocampo a due? Nessun problema per me”.



Zielinksi e il rinnovo

Mettersi alle spalle la sconfitta con il Cagliari è il primo obiettivo per Zielinski che guardando avanti pensa anche al rinnovo con il Napoli: “E’ vero sto trattando con la società, ma io ora non penso a questo cerco solo di fare bene quando vado in campo”.