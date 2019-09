Ancelotti: "sconfitta con il Cagliari immeritata. Vi dico una cosa su Lozano"

Carlo Ancelotti commenta la sconfitta del Napoli contro il Cagliari. L’allenatore dei partenopei chiarisce anche un dubbio su Lozano







A SKY Sport è intervenuto Carlo Ancelotti. L’allenatore del Napoli ha commentato la sconfitta del Napoli ad opera del Cagliari:

“Siamo dispiaciuti per il risultato, la partita è stata ben giocata, abbiamo concesso pochissimo, alla fine siamo rimasti sorpresi e un po’ sbilanciati per una protesta per una trattenuta da cui è partita l’azione del loro goal.

Siamo dispiaciuti, ma abbiamo fatto un’ottima partita.

Nel primo tempo c’è più energia da parte di tutti, nella seconda parte abbiamo avuto supremazia“.

“Quando la difesa è chiusa, le palle filtranti fai fatica a metterle e abbiamo comunque avuto tante occasioni. L’intensità è stata alta. Per me il Napoli ha fatto un’ottima partita, si può sempre fare meglio, ma non giudico una partita solo dal risultato. Se mi preoccupa la classifica? No.







Koulibaly? Paradossale un’espulsione diretta, quando la squadra tosta non siamo stati noi ma piuttosto il Cagliari.

Ancelotti ha poi chiarito anche se la posizione in cui è stato schierato stasera Lozano sia quella giusta: “E’ quella la posizione migliore, ha spiegato il tecnico”.