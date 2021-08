Amrabat: il Napoli si è inserito, trattativa con la Fiorentina

Sofyan Amrabat al Napoli, il giocatore piace molto al club azzurro che ha avviato una trattativa con la Fiorentina. Il club di De Laurentiis cerca un rinforzo a centrocampo, anche se Demme sta recuperando più in fretta del previsto. Inoltre Gaetano non è stato ancora ceduto alla Cremonese. Il prodotto del vivaio azzurro ha disputato un buon pre-campionato e si è ben comportato durante i 20 minuti dio gioco col Venezia.

Amrbat: la richiesta del Napoli alla Fiorentina

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla possibilità che Amrabat vesta la maglia azzurra:

Un giocatore inseguito ai tempi del Verona che a Firenze non è riuscito a esplodere nonostante Commisso sia un suo grande estimatore; tant’è che vorrebbe tenerlo. Il centrocampista è stato molto vicino all’Atalanta, ma il testa a testa per Zappacosta, alla fine recapitato a Gasperini, ha complicato l’affare. E così s’è inserito il Napoli: che

ha sondato la disponibilità viola, chiarendo però che la formula giusta sarebbe il prestito.

Il Napoli non è attivo solo sul mercato in entrata con Amrabat, ma anche su quello in uscita. Attualmente sono due i calciatori in uscita e sono: Manolas e Ounas. Il difensore greco ha dichiarato apertamente di volersi trasferire all’Olympiacos. Il Napoli non vuole forzature e chiede pagamenti cash, ecco perché in questi giorni ha alzato la voce con il procuratore Mino Raiola. Ounas piace al Marsiglia, anche se Spalletti non sarebbe felicissimo di perderlo.