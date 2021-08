Il Marsiglia va forte su Ounas, la reazione di Spalletti

Adam Ounas finisce nel mirino del Marsiglia che si sta muovendo con decisione per prendere il giocatore, anche se Spalletti lo stima. L’attaccante algerino ha condotto una buona fase di ritiro ed il tecnico era pronto a mandarlo in campo con il Venezia per cercare di cambiare la partita quando si era ancora sullo 0-0, segno che c’è stima da parte dell’allenatore del Napoli.

Ounas via da Napoli: le ultime di calciomercato

Il Marsglia è una delle ultime squadra a cercare Ounas, giocatore che piace a molti club. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Fermo restando un principio di base: Spalletti punta molto su di lui e la sua idea – facciamo anche speranza – resta quella di non cedere nessuno. Sette giorni ancora e poi il mercato chiuderà e saluterà tutti fino alla sessione invernale. La questione è complessa ma altrettanto semplice: il Napoli non compra se non vende, ma allo stesso tempo i due giocatori in vetrina, ovvero Manolas e Ounas, sono estremamente considerati dall’allenatore. Un labirinto.

Spalletti non sarebbe felice del passaggio di Ounas al Marsiglia, ma il tecnico ha dimostrato e detto di non volersi lamentare. Anche perché con una cessione dell’algerino il Napoli farebbe cassa. Il club azzurro chiede circa 15 milioni di euro per cedere l’attaccante, da questi soldi potrebbero arrivare giocatori importanti per il Napoli. In lista di sbarco c’è anche Manolas, anche lui può portare in dote 15 milioni di euro, poi ovviamente bisognerà trovare il sostituto in difesa.

