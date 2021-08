Lorenzo Insigne dirà addio al Napoli nel 2022, ovvero al termine dell’attuale stagione di Serie A, lo scrive Il Mattino. Secondo il quotidiano partenopeo oramai la decisione è stata presa e non si tornerà indietro, salvo clamorosi colpi di scena. Il capitano del Napoli è in rotta con la società ed il nuovo contratto non è stato firmato. Anche perché le richieste economiche del giocatore sono molto superiori a quelle offerte da Aurelio De Laurentiis, che invece punta a tagliare lo stipendio di Insigne.

Insigne via a parametro zero

Il Mattino scrive della crescita del giocatore, che si è caricato la squadra sulla spalle, domenica durante la sfida col Venezia:

Insigne non ha avuto paura di sbagliare (per la seconda volta) il calcio di rigore, si è caricato la squadra sulle spalle e ha spedito in rete il pallone e tutte le ansie da prestazione che teneva con sé. Che poi, a dirla tutta, quella di Lorenzo era una serata iniziata col piglio giusto. Lui, campione d’Europa con la maglia numero 10 della Nazionale, accolto dal suo pubblico come un re. Tutti a invocare il suo nome, dopo mesi di silenzio forzato a causa dell’assenza del pubblico per il Covid. In primis perché il rapporto tra la piazza e il suo capitano è in ascesa continua e poi perché Lorenzo è un uomo nuovo. È cresciuto, mentalmente e calcisticamente. Sa quello che vuole sa quello che può dare a questa squadra.

Nonostante la crescita ed il feeling con il pubblico, l’addio di Insigne al Napoli sembra oramai scritto:

Dopo l’espulsione di Osimhen è stato il primo a rivolgersi ai compagni, a incitarli, a infondere loro quelle sicurezze che tutto a un tratto rischiavano di finire negli spogliatoio mano nella mano con l’attaccante nigeriano. Un gesto che vuol dire tanto anche in ottica futura. Perché in questo momento non c’è altro nella testa di Insigne che non sia il Napoli. Anche se il suo contratto ha una data di scadenza precisa, come una busta di latte fresco e non a lunga conservazione. A giugno 2022, salvo clamorosi colpi di scena, le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli si separeranno.

Leggi anche: