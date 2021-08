Squalifica Osimhen: salta il Genoa, Spalletti ha tre opzioni

Victor Osimhen sarà squalificato e quindi salterà sicuramente la sfida col Genoa. Luciano Spalletti ha tre opzioni per sostituirlo. Il reparto avanzato del Napoli è tra quelli maggiormente forniti in Serie A, anche l’unica punta di ruolo resta Petagna. In ogni caso ci sono altre soluzioni che il tecnico può adottare, come si è visto nella gara con il Venezia, poi vinta dagli azzurri con i gol di Insigne ed Elmas.

Osimhen salta il Genoa: le tre soluzioni di Spalletti

Insigne prima punta : il capitano del Napoli si è ‘sacrificato’ in quel ruolo durante la sfida con il Venezia. Dopo l’espulsione di Osimhen ha preso lui il ruolo di falso attaccante, non facendo mancare chiusure in difesa. Il capitano ha dimostrato doti di leadership e freddezza nel calciare il secondo rigore dopo aver sbagliato il primo.

: il capitano del Napoli si è ‘sacrificato’ in quel ruolo durante la sfida con il Venezia. Dopo l’espulsione di Osimhen ha preso lui il ruolo di falso attaccante, non facendo mancare chiusure in difesa. Il capitano ha dimostrato doti di leadership e freddezza nel calciare il secondo rigore dopo aver sbagliato il primo. Lozano attaccante centrale : al momento è forse questa la soluzione più simile a quella di Osimhen. Il messicano ha avuto un grande impatto quando è entrato a gara in corso co il Venezia, mettendo lo zampino nel secondo gol di Elmas. Lozano non ha la fisicità di Osimhen, ma può dare profondità alla manovra ed è devastante negli spazi aperti.

: al momento è forse questa la soluzione più simile a quella di Osimhen. Il messicano ha avuto un grande impatto quando è entrato a gara in corso co il Venezia, mettendo lo zampino nel secondo gol di Elmas. Lozano non ha la fisicità di Osimhen, ma può dare profondità alla manovra ed è devastante negli spazi aperti. Petagna unica punta: per caratteristiche è lui l’unica punta centrale del Napoli di Spalletti. Rispetto ad Osimhen è meno mobile, ma ha molta più fisicità. Se bisogna alzare palloni e colpire di testa sarà lui il prescelto di Spalletti per giocare con il Genoa.

