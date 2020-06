Amoruso: “De Laurentiis straordinario, ecco come fare il salto di qualità”

Nicola Amoruso ex attaccante del Napoli ha parlato della squadra azzurra, dello stadio e di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Goal.

Dal ritorno in Serie A il Napoli ha giocato per ben 11 anni su 13 in Europa, ha vinto tre volte la Coppa Italia ed una supercoppa italiana. Secondo Nicola Amoruso quanto fatto da De Laurentiis fino ad ora è qualcosa di “straordinario”. Un aggettivo importante utilizzato da chi ha vissuto in prima persona l’ultima retrocessione del Napoli, che ha spalancato poi le porte di quel fallimento che ha portato gli azzurri in Serie C.

Secondo Nicola Amoruso ora però si può e si deve fare il salto di qualità. Il consiglio di Amoruso per De Laurentiis è quello di puntare sulla “costruzione di un nuovo stadio o comunque di avere lo stadio di proprietà. In questo modo si possono avere degli incassi che ora è impossibile averli. Lo abbiamo visto con la Juventus – dice Amoruso – quanto può incidere il fattore stadio sul fatturato di una società. Credo che il Napoli debba puntare su questa infrastruttura per crescere“. Da tempo si parla di un nuovo stadio in Campania, ma nonostante i tanti progetti paventati fino ad ora non è mai arrivato qualcosa di concreto.