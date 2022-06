Allarme Covid di De Luca: “I casi raddoppiati. Ritorna la mascherina”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ritorna a lanciare l’allarme sul Covid: “Casi raddoppiati“. Il presidente è molto allarmato e fa sapere che nonostante la minore aggressività del virus, con meno ricoveri in terapie intensive e negli ospedali, bisogna fare i conti con “numeri che crescono di 10 o 20 volte e che inevitabilmente andranno ad accrescere anche la pressione sugli ospedali“. De Luca dice che bisogna stare “molto attenti, perché siamo a giugno e ci sono già alti livelli di contagio“.

De Luca ha poi proseguito: “Vi lascio immaginare quello che possiamo avere a ottobre, quindi per quel che ci riguarda, uso della mascherina sempre. Ho appena approvato ieri un decreto per confermare l’obbligo di mascherina per i dipendenti regionali e i cittadini che frequentano gli uffici della Regione Campania, credo che debba farsi la stessa cosa per tutti gli uffici pubblici, perché sono diventati un luogo di diffusione del contagio. Allora un po’ di pazienza, un piccolo sacrificio ma bisogna tenere gli occhi aperti se non vogliamo richiudere l’Italia“.