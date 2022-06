Bagni: “Preoccupato dal Napoli, sarei felici se la rosa rimanesse la stessa”

Salvatore Bagni lancia l’allarme sul Napoli e sulle situazioni di Koulibaly e Fabian Ruiz: “I rinnovi mi fanno preoccupare“. L’ex giocatore a Radio Marte dice: “Mi preoccupa la situazione relativa agli azzurri che resteranno al Napoli senza rinnovo di contratto. Sarei contento se la squadra rimanesse così perché il Napoli potrebbe ripetere lo stesso campionato della scorsa stagione. Koulibaly è il simbolo positivo di tante stagioni a Napoli. Era simbolo positivo anche quando veniva criticato. È diventato un totem di questa squadra. Su di lui si può ricostruire qualcosa di importante, è un perno insostituibile di questa squadra. Speriamo non arrivi niente di interessante per il presidente. Nessun napoletano può pensare che Koulibaly voglia andare via da Napoli. Il presidente di strappi alla regola non ne vuole fare con i contratti, ma quei soldi li merita tutti e ne merita anche molti di più“.

De Laurentiis ha promesso di fare di tutto per lo scudetto, ecco il pensiero di Bagni: “Una cosa detta lì alla fine della conferenza. Mancano 18/19 giorni al ritiro. Anche se tutti dicono che tutte le squadre non saranno complete, io vorrei vedere un nucleo ben definito con delle certezze. Avremo un vantaggio enorme nei confronti delle altre squadre, perché se avevamo uno svantaggio quando i nostri hanno giocato la Coppa d’Africa, adesso abbiamo un vantaggio perché partiranno in pochi per il Mondiale”.