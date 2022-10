Ajax, i calciatori si rifiutano di scambiare le maglie con il Napoli – VIDEO

L’Ajax, rifiuta lo scambio maglie con il Napoli. giocatori olandesi furiosi negli spogliatoti per la sconfitta tennistica.

la vittoria del Napoli contro l’Ajax è una delle diapositive più espressive del calcio italiano, e non solo quello contemporaneo. Esprime concetti tecnici e tattici esaltanti, induce a riempirsi gli occhi con tutto ciò che emerge nei movimenti di una Treccani che contiene ogni frammento, marginale o “centrale” nell’economia del progetto, i movimenti, le coordinate, le coperture, gli attacchi, il terzo uomo, le uscite della punta, le incursioni dei centrocampisti.

Questo è il Napoli post-rivoluzione, e s’è già detto, ma questo è il Napoli che sta attuando un’altra rivoluzione, che porta la sua autorevolezza in giro per la Champions – quattro gol al Liverpool, tre ai Rangers e altri sei all’Ajax – che domina sempre, con la testa pure, che demolisce i luoghi comuni sull’inadempienza spettacolare del calcio italiano, che con quella mentalità sgargiante trasforma la partita in arte.

Esiste anche l’altra faccia della medaglia, il calcio è spettacolo ma anche rispetto, cosa che il club olandese non ha manifestato nei confronti del Napoli.

L’Ajax, rifiuta le maglie del Napoli

Il tennistico 6-1 è stata una mazzata terribile per l’Ajax, che mai nella sua storia aveva subito un’onta simile. A fine gara come di consueto un n membro dello staff tecnico del calcio Napoli si è recato nello spogliatoio avversario per il consueto scambio di maglie con alcuni calciatori.

Un rito che si ripete in ogni stadio aldilà del risultato in campo. Il magazziniere dell’Ajax ha accettato le maglie del club partenopeo, poco dopo però e ritornato riconsegnando le maglie azzurre spiegando che i calciatori dell’Ajax non avevano accettato lo scambio. Un gesto che umilia il club olandese peggio del risultato in campo.

🇮🇹 Clamoroso #Ajax, giocatori rifiutano di scambiare la maglia con quelli del #Napoli 😱 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ajax players refuse to exchange their jerseys with Napoli players after the 6-1 defeat! Il video completo ➡️ https://t.co/zJKzTancld pic.twitter.com/b7ZFP4grVM — Marco Lombardi (@marcolombardi24) October 5, 2022

Anche sugli spalti, gli olandesi si sono dimostrati perdenti, ad alcuni tifosi azzurri, sparsi per lo stadio, hanno lanciato insulti e bicchieri di birra solo l’intervento degli steward ha evitato ulteriori problemi.