Corriere dello Sport – Napoli come la Treccani del calcio

Il Napoli vince con l’Ajax in Champions League e viene esaltato da Corriere dello Sport: “Napoli come la Treccani”.

Una vittoria entusiasmante quella degli azzurri che dominano in lungo e in largo alla Cruijff Arena, diventando padroni assoluti del campo. Una reazione importante quella del Napoli che aveva subito il gol di Kudus dopo appena 9 minuti di gioco. Ma Raspadori e compagni non si sono mai arresi e già nel primo tempo avevano ribaltato la partita rifilando tre gol agli avversari. Il risultato finale di 6-1 per il Napoli dà il senso dello strapotere della squadra azzurra.

Ajax-Napoli: cosa scrive Corriere dello Sport

Ecco il commento del match da parte del quotidiano sportivo: “Il Napoli di Amsterdam è una delle diapositive più espressive del calcio italiano, esprime concetti tecnici e tattici esaltanti. Questo è il Napoli post rivoluzione, e s’è già detto, ma questo è il Napoli che sta attuando un’altra rivoluzione, che porta in giro per l’Europa la sua autorevolezza in giro per la Champions, che domina sempre, con la testa pure, che demolisce i luoghi comuni sull’inadempienza del calcio italiano. I paragoni sono improponibili, rischiano di essere imbarazzanti e offensivi ma era un

bel po’ che una squadra italiana non si presentava con questa sua faccia tosta. Il Napoli è di tanti, di ADL e del suo management che sembra visionario ed è pure sublime come racconta l’evoluzione del club; è pure di Giuntoli e dell’area tecnica; ma il gol dell’ 1-1 lo consegna tecnicamente e tatticamente a Spalletti“.