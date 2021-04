Agnelli si dimette da presidente della Juve, il chiarimento di Tuttosport

Andrea Agnelli si dimette da presidente della Juve, è bastato un post di alcuni account per far tremare il web. La condivisione dei vari post è diventata subito virale. La primissima reazione è che le dimissioni di Agnelli fosse conseguenti ad un fallimento della Superlega, di cui è vicepresidente. Questo perché in queste ore la BBC ha fato sapere che Manchester City e Chelsea stanno ripensando alla partecipazione alla nuova competizione calcistica. Addirittura si parla che i legali stanno preparando i documenti per uscirne. Stessa cosa starebbe facendo anche l’Atletico Madrid, mentre il Barcellona ci sta pensando. Dunque quattro dei dodici club fondatori stanno ripensando alla partecipazione e questo già fa capire quanto sia precario l’equilibrio su cui poggia la Superlega.

Agnelli si dimette: fake news

Intanto sulle presunte dimissioni di Agnelli arriva il chiarimento di Tuttosport, giornale molto vicino alle cose di casa bianconera. “Dall’Italia non sembrano ci siano tentennamenti da parte di Juventus, Milan e Inter. Ed è stata seccamente smentita la notizia secondo la quale Andrea Agnelli si sarebbe dimesso da presidente della Juventus, rimbalzata via social dalla Spagna.”. Resta comunque molto alta l’attenzione intorno alla Superlega di calcio la Uefa che ha preso contromisure per contrastare il piano di fuoriuscita.