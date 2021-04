La BBC è sicura: “Manchester City e Chelsea usciranno dalla Superlega, pronti i documenti”

E’ veramente clamorosa la notizia battuta dalla BBC Manchester City e Chelsea usciranno dalla Superlega. A quanto pare il club londinese sta preparando tutta la documentazione per ritirare l’iscrizione alla Superlega. Secondo altri media anche il City sta andando verso la stessa direzione. Sia Manchester City che Chelsea sono due club tra i fondatori della Superlega insieme con Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Milan, Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. La Uefa sta prendendo misure importanti contro i club che hanno fondato la Superlega. Il massimo organismo del calcio europeo minaccia di espellere dall’attuale Champions League i club che hanno fondato il nuovo torneo. In pratica sarebbero esclusi Manchester City, Chelsea e Real Madrid.

Intanto mentre i tifosi di Chelsea e Manchester City hanno invaso le strade per protestare contro la Superlega arrivano altre voci di ripensamento. Questa volta la voce arriva dalla Spagna, anche l’Atletico Madrid sta pensando di uscire dalla Superlega, mentre il vice presidente del Manchester United si è dimesso.

Secondo un ultimo aggiornamento anche gli altri quattro club inglesi: Arsenal, Tottenham, Liverppool e Manchester United starebbero pensando di abbandonare il progetto. Mentre il presidente del Barcellona ha fatto sapere: “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro”. Visto lo stato di crisi alle 23.30 è prevista una riunione straordinaria delle 12 società.